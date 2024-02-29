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Aydınlık: компании Турции испытывают сложности из-за платёжных проблем с Россией

Турецкие промышленники оказались в затруднительном положении в связи с проблемой платёжных переводов из России в Турцию, пишет газета Aydınlık.

Компании Турции испытывают сложности из-за платежных проблем с РФ
© РИА Новости

«Отказ турецких банков принимать платежи из России поставил промышленников в затруднительное положение», — говорится в публикации.

Отмечается, что проблема состоит в том, что промышленники не могут получить оплату за товары, не подпадающие под санкции, что создаёт некоторый «дискомфорт» среди экспортёров.

Издание напомнило, что эта проблема не находит решения уже на протяжении месяца.

В Турции предложили решение проблемы с платежами из России

Турецкие банки с 1 января начали отказывать экспортёрам в приёме денежных переводов из России. По данным агентства, проблема отчасти связана с давлением, оказываемым Соединёнными Штатами на Турцию в связи с санкциями.

Ранее в турецком банке Ziraat сообщили, что открывают счета россиянам при выполнении ряда условий, среди которых — наличие у них ВНЖ и права на работу.

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