Благотворительный фонд Тинькова* закрывается из-за статуса иноагента
Российский предприниматель Олег Тиньков* объявил о закрытии благотворительного фонда своей семьи. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на социальные сети Тинькова.
Согласно сообщению предпринимателя, такое решение было принято из-за статуса иностранного агента Тинькова*. Всего фонд его семьи успел проработать три года.
«Моя семья вынуждена сейчас закрыть благотворительный “Фонд семьи Тиньковых” и выйти из состава попечительского “Фонда Борьбы с Лейкемией”, чтобы сохранить этот фонд», — заявил он.
Напомним, что 16 февраля Олега Тинькова* признали иноагентом.
*признан иноагентом в России.
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