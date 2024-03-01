«Газпром» продаст активы в Северном море

«Газпромом Интернэшнл Лимитед» (дочернее предприятие российского концерна) запущена конкурсная процедура по продаже активов в Северном море. О размещении соответствующей заявки на электронной торговой площадке Газпромбанка сообщается на сайте компании.

© Lenta.ru

Продать планируется 50-процентую долю в СП Wintershall Noordzee B.V. — совместном предприятии с Wintershall Dea, владеющем двумя месторождениями, газ с которых после поступления в систему поставляется на рынок ЕС по спотовым контрактам. Также намечена реализация 100 процентов «дочки» компании — Gazprom International UK Limited.

Начальная цена пакетов акций составляет 344 миллиона евро, предельная — 159 миллионов, указывает «Интерфакс», по данным которого заявки на участие в тендере принимаются до 31 мая, подведение его итогов назначено на 3 июня, а их объявление - на 6 июня.