Аналитики предупредили о возможном исчезновении ряда банков в РФ

В 2024 году число работающих в России банков может сократиться, а их прибыль — снизиться. О возможном исчезновении ряда организаций предупредили аналитики «Эксперт РА», их цитирует «Коммерсантъ».

Порядка 15 кредитных организаций могут уйти с рынка из-за плановой реорганизации, добровольной сдачи лицензии или ее отзыва, отмечают эксперты. Аналитики говорят о значительном потенциале объединения в секторе из-за жесткой конкуренции на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого организаций. При этом прибыль сектора в 2024 году может сократиться на 500 миллиардов с рекордных 3,3 триллиона рублей.