Wildberries грозит масштабная волна судебных исков

Онлайн-ретейлеру Wildberries грозит волна судебных исков из-за выплаты недостаточной суммы компенсаций продавцам, которые потеряли свой товар во время пожара в Шушарах. Об этом сообщает Shot.

Отмечается, что компания выплатила всего 2-5% от сумм.

«Некоторые получили всего 5 тысяч рублей из 250 тысяч убытков, 86 тысяч из трех миллионов», - говорится в публикации.

Telegram-канал напоминает о том, что онлайн-ретейлер обещал до конца февраля сделать все расчеты и отправить каждому пострадавшему уведомление с суммой, которую он получит. Однако продавцы утверждают, что «в их личных кабинетах до сих пор тишина», а новые запросы служба поддержки игнорирует.

Подчеркивается, что продавцы готовятся к подаче исков в суд.