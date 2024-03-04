Акции TSMC достигли исторического максимума

В понедельник, лидер индустрии чипов, вырос на 5,2%, закрывшись на отметке NT$ 725 в Тайбэе, устанавливая рекорд с момента своего первого появления на бирже в 1994 году. Этот взлет поднял его рыночную капитализацию до $ 597 миллиардов, шаг ближе к возвращению в число десяти самых ценных компаний мира.