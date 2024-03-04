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Акции TSMC достигли исторического максимума

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) достигла своего исторического максимума, следуя глобальному взлету акций чипов, обусловленному оптимизмом по поводу искусственного интеллекта.

Акции TSMC достигли исторического максимума
© Ferra.ru

В понедельник, лидер индустрии чипов, вырос на 5,2%, закрывшись на отметке NT$ 725 в Тайбэе, устанавливая рекорд с момента своего первого появления на бирже в 1994 году. Этот взлет поднял его рыночную капитализацию до $ 597 миллиардов, шаг ближе к возвращению в число десяти самых ценных компаний мира.

TSMC поднялась более чем на 22% с начала года, помогая индексу Taiex Index установить свой рекорд. Основной поставщик Apple Inc. и Nvidia Corp. считается ключевым выигравшим от текущего бума искусственного интеллекта, с ожиданиями роста в этом квартале. Оптимизм инвесторов усилился после позитивных результатов Nvidia в прошлом месяце, подтверждая перспективы отрасли.

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