Bloomberg: Nvidia вытеснила Saudi Aramco из тройки самых дорогих компаний мира

Американская технологическая компания Nvidia вытеснила из тройки самых дорогих компаний в мире нефтяную госкомпанию из Саудовской Аравии Saudi Aramco, достигнув рыночной стоимости в 2,06 триллиона долларов против 2,03 триллиона у конкурента. Такие данные приводит Bloomberg.

Капитализации производителя чипов превысила отметку в два триллиона долларов. Компания, делающая ставку на внедрение искусственного интеллекта (ИИ), увеличивающее спрос на микросхемы, теперь располагается на третьем месте по этому показателю вслед за Apple и Microsoft.