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Кабмин утвердил перечень из шести экономически значимых организаций

Правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций.

Кабмин утвердил перечень из шести экономически значимых организаций
© РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

В частности, в перечень вошли ООО «Городской супермаркет» и ООО «Разрез Аршановский».

Ранее Минпромторг России утвердил изменения, внесённые в перечень товаров для параллельного импорта.

Согласно документу, перечень дополнен рядом брендов горнодобывающего оборудования (DeWalt, Epiroc, Husqvarna), насосов, вентиляторов и компрессоров (Soler & Palau, Vortice, Air System).

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Минпромторг