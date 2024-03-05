Акции Сбера на Мосбирже превысили 300 рублей

Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка на Мосбирже превышали 300 рублей впервые с 5 января 2022 года и 1 декабря 2021 года соответственно, свидетельствуют данные торгов.

Так, обыкновенные акции Сбербанка к 10:03 мск росли на 0,34% и торговались на уровне 300,21 рубля за бумагу. "Префы" банка к 10:05 мск торговались на уровне 300,25 рубля за акцию (+0,29%).