Анонсировано начало работы ведущих маркетплейсов в новых регионах

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о планах ведущих российских маркетплейсов в ближайшее время выйти на рынок ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующей информацией он поделился в беседе с «Донецким агентством новостей».

Мантуров обратил внимание на то, что в настоящее время в указанных регионах активно развиваются местные сети. Он указал на отсутствие причин препятствовать данному процессу. Вице-премьер отметил, что в основе эффективного развития торговли во всей России лежит многообразие форматов.

По его словам, выход российских ведущих маркетплейсов в новые регионы – «это, конечно, вопрос скорого времени». Мантуров сообщил об открытии в Донбассе и Новороссии торговых сетей из соседних регионов. В частности, как уточнил он, крупная региональная торговая сеть, работающая в Центральном и Южном федеральных округах, открыла дискаунтер в Донецке и готова выйти на рынок Запорожской и Херсонской областей.

Также вице-премьер указал на открытие Крымской торговой сетью семи магазинов в Херсонской области и супермаркета в Запорожской области.