Ретейлер DYI "Леруа Мерлен" в России переименовал материнскую компанию своей структуры в РФ - ООО "Леруа Мерлен Восток" в ООО "Ле Монлид", сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"5 марта 2024 года юридическое наименование ООО "Леруа Мерлен Восток" сменилось на ООО "Ле Монлид" без изменения юридического лица. Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании. Решений о ребрендинге на текущий момент не принято", - заявили в пресс-службе "Леруа Мерлен".

"Леруа Мерлен Восток" зарегистрировала товарный знак Monlid 11 января 2024 года. Несмотря на то, что компания пока не планирует ребрендинг сети, в заявке на его регистрацию также значатся "услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной и оптовой продажи товаров с использованием интернет-сайтов; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже товаров".

Переименование материнской компании было сделано в рамках передачи управления локальному менеджменту "Леруа Мерлен" в России, пояснили в компании.

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила, что приняла решение о продаже своих магазинов строительных материалов в РФ российскому менеджменту. В декабре 2023 года стало известно, что основным владельцем ООО "Леруа Мерлен Восток", российской структуры сети DIY-магазинов Leroy Merlin, стала компания Scenari Holding LP, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

Согласно данным на сайте российской Leroy Merlin, сеть компании в стране насчитывает более 100 магазинов в нескольких десятках городов.