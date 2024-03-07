В Литве высказались о своих компаниях, продолжающих работать в РФ

Литовские предприниматели, несмотря на события вокруг Украины, продолжают работать на российском рынке. Об этом говорится в ежегодном публичном отчете департамента госбезопасности Литвы и второго департамента оперативных служб (военная разведка) при Минобороны.

Специальная военная операция на Украине "не заставила некоторых литовских предпринимателей разорвать коммерческие связи с Россией", отмечается в документе.

Такие компании, указывается в нем, ставят себя под удар со стороны западных партнеров.

"Перед ними стоит репутационная дилемма", - говорится в отчете.

По словам его составителей, "западные партнеры нередко отказываются продолжать сотрудничество с компаниями, которые не разорвали отношения с Россией и своими действиями помогают ей получать доходы, необходимые для продолжения" спецоперации.

Более того, по данным спецслужб, некоторые из таких юридических лиц помогают РФ в обходе санкций Евросоюза.

"Приходится признать наличие у нас компаний, которые отдают себе отчет в том, что из корыстных побуждений участвуют в схемах, помогающих России обходить санкции", - утверждал, представляя отчет журналистам, директор департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис.

По версии этой спецслужбы, в результате таких действий в РФ поставляется не только оборудование, но и передаются технологии, которые могут использоваться для производства вооружения.