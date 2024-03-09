Российская компания продала ликеро-водочный завод в Чехии местному холдингу

Чешский ликеро-водочный завод Fruko-Sсhulz перешел от компании из России в собственность местных владельцев.

Об этом сообщил директор предприятия Йозеф Неедлы.

Он не ожидает серьезных изменений в работе завода при новом владельце, которым стал Чешский экономический холдинг, передает «Прайм».

В ноябре 2023 года информагентство ЧТК утверждало, что заводом Fruko-Sсhulz владела российская компания Ladoga, которая решила его продать в связи с вызванными конфликтом на Украине потерями контрактов.

Однако в том же месяце в самой Ladoga заявили, что никогда не владели предприятием и не имеют собственности в Чехии.

Ликероводочный завод Fruko-Sсhulz расположен в городе Йиндржихув-Градец.

Главными потребителями продукции чешского предприятия являются Россия (64,6% объема экспорта), далее идут Словакия, Китай, Болгария, Тайвань и другие страны.