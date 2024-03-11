Ответственность властей регионов перед бизнесом закрепят в законе

Ответственность региональных властей перед бизнесом закрепят в законе. Об этом сообщает замглавы Минэка Мурат Керефов, слова которого передает газета "Известия".

Сообщается, что власти готовят поправки в закон об инвестиционной деятельности (39-ФЗ). Документ практически не менялся с момента принятия - 1999 года. Одна из важнейших поправок коснется инвестиционной декларации. Сейчас декларация носит рекомендательный характер для властей регионов.

9 марта сообщалось, что министерство финансов США пригрозило Raiffeisen Bank International (RBI) санкциями за то, что компания продолжает вести бизнес в России. 8 марта сообщалось, что прибыль российского бизнеса в 2023 году выросла на треть по сравнению с предыдущим годом и достигла 33,3 трлн руб. До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев сказал, что банки могут списать денежные средства с карты клиента без его согласия за пользование картой, а также в целях погашения долгов.