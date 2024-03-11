Polymetal закрыл сделку по продаже российских активов

Компания Polymetal завершила процесс продажи 100% акций «Полиметалла» — холдинговая компания российских активов — компании «Мангазея плюс».

Об этом говорится на сайте «Полиметалла».

«АО «Полиметалл» («Компания») сообщает, что в результате закрытия ранее объявленной сделки между Polymetal International plc («Продавец») и АО «Мангазея Плюс» («Покупатель»)», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что АО «Мангазея Плюс» стал собственником 100% акций Компании. Официально сделка была закрыта 7 марта.

При этом на сайте Polymetal указывается также, что в результате закрытия сделки и в соответствии с условиями, изложенными в циркуляре от 19 февраля 2024 года, компания снизила чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасила внутригрупповую задолженность в размере $1,04 млрд после вычета налогов, а также получила $300 млн после уплаты налогов.