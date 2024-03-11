Raiffeisen прокомментировал сообщения об угрозах США санкциями

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что информация об угрозах со стороны властей США о введении против банка рестрикций за ведение бизнеса в РФ, не соответствует действительности. Об этом сообщает Reuters, передает «Прайм».

Агентство ссылается на заявление финансовой организации.

Кроме того, группой было опровергнуто сообщение о том, что казначейство США выдвинуло обвинения в нарушении или уклонении от санкций против RBI.

О том, что Минфин США готовится к введению санкций против RBI за ведение бизнеса в России, сообщило ранее издание EUobserver.

США пригрозили санкциями австрийскому Raiffeisen из-за бизнеса в России

В конце прошлого года стало известно, что австрийский Raiffeisen Bank International планирует приобрести 27,78% акций австрийской строительной компании Strabag. Владельцем доли выступает компания Rasperia Trading Limited. Она, в свою очередь, подконтрольна российскому миллиардеру Олегу Дерипаске.