Киев приостановил процесс внесения компаний в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины приостановило процесс внесения компаний в перечень «международных спонсоров войны» из-за необходимости урегулирования нормативных документов. Об этом сообщил глава НАПК Виктор Павлущик, передает «РИА Новости».

По его словам, приостановка связана с необходимостью урегулирования нормативных документов.

«Этот процесс – это коммуникация не только в рамках НАПК, но и всеми государственными органами. Поэтому да, нормирование должно быть, и в дальнейшем это может служить основанием для дальнейшего принятия решений», — сказал Павлущик.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюска назвал непонятной логику включения компаний в список «спонсоров войны».

Напомним, что на данный момент в перечне находятся бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle и другие.