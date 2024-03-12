СМИ: ушедшие из России бренды нашли способ вернуться на рынок

Ушедшие из России Honor, Xiaomi, Acer, Samsung снова появились на рекламном рынке и проводят маркетинговые кампании через блогеров и маркетплейсы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, бренды в 2023 году вернули маркетинговые бюджеты на уровень 2021 года или даже превысили их.

Отмечается, что компании используют схему, при которой бюджетом распоряжается партнёр: ритейлер или дистрибутор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят два импортозамещающих завода в сфере лёгкой промышленности.

Также президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости снизить долю импорта в страну до 17% ВВП к 2030 году.

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