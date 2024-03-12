Два новых международных бренда вышли на рынок РФ с начала года

Два международных бренда - южнокорейский Josiny и турецкий Chakra, вышли на российский рынок в первом квартале 2024 года. Еще несколько, из Южной Кореи и Китая, готовятся к выходу в 2024 году, сообщила журналистам руководитель департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate Екатерина Ногай.

"С начала года в Россию вышли два новых международных бренда", - сказала она.

В частности, первый магазин в Москве открыл турецкий бренд товаров для дома Chakra. Кроме того, в столице открылся первый магазин южнокорейского бренда Josiny, работающий в сфере ретейла кроссовок и обуви.

"Это одно из первых знаковых открытий с точки зрения азиатских брендов в Москве [Josiny - прим. ТАСС]. Более того, мы знаем, что еще несколько брендов из Южной Кореи и Китая готовятся выходить на российский рынок", - добавила Ногай.

Ранее аналитики компании NF Group сообщали, что на российский рынок планируют выйти два десятка зарубежных брендов, большая часть из них работает в сегменте одежды и обуви.