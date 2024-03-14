Названа дата запуска Lamoda собственных торговых марок

Интернет-магазин Lamoda готовится к запуску собственных марок женской и мужской одежды, а также спортивных и детских товаров. Об этом сообщает «Коммерсант».

Ожидается, что продавать продукцию Nume и Mademan начнут уже в следующем месяце. Компании займутся выпуском одежды в повседневном стиле. Lamoda уже занялась поисками сотрудников. Они сфокусируются на создании эскизов моделей и подборе материалов, изучении рынков.

Отмечается, что компания также подала заявки на регистрацию товарных знаков Expect, Found, Junes, Mate, Nume, Pose, Renew, Unite, Mademan.

Информация о ведении разработки линеек одежды под новыми марками была подтверждена представителями Lamoda. Подчеркивается, что одежда будет представлена в среднем ценовом сегменте.

Женская коллекция Nume будет состоять из более чем 300 моделей, включая обувь и аксессуары, мужская Mademan — из 200 позиций.

Ранее сообщалось, что компания Lamoda приступила к открытию первых магазинов Lamoda Sport с товарами Adidas, Puma и Reebok.