Rheinmetall сообщил о росте прибыли в связи с конфликтом на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall зафиксировал увеличение за год прибыли на 12%, до €7,1 млрд. Об этом говорится в докладе компании, размещенном на официальном сайте.

На динамике отразился конфликт на Украине, который повлек за собой увеличение спроса на военную технику.

В отчете подчеркивается, что в минувшем финансовом году оборот концерна составил €7,1 млрд. Для сравнения: объем продаж в предыдущем году составил €6,4 млрд. Так, рост выручки концерна достиг €766 млн.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что в Вашингтоне прошла конференция, посвященная теме наращивания выпуска вооружений на Украине.

По данным газеты, в ходе встречи упоминались компании BAE Systems, Rheinmetall и Baykar. Автор статьи пояснил, что с BAE Systems ведутся переговоры по производству запчастей и со временем легких гаубиц.