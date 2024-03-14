Еврокомиссия открыла дело против китайского онлайн-магазина AliExpress

Европейская комиссия открыла дело против китайской онлайн-торговой площадки AliExpress. Цель европейских чиновников состоит в том, чтобы проверить, нарушает ли китайская платформа правила ЕС незаконным и порнографическим содержанием, объявили в четверг представители комиссии.

Комиссия уже провела предварительное расследование и результаты привели к возбуждению официального дела против китайской компании, сообщает Spiegel. Помимо прочего, площадку онлайн-торговли обвиняют в недостаточности мер по борьбе с нелегальным контентом. По словам чиновников Еврокомиссии, на платформе есть определенные продукты, которые ставят под угрозу здоровье потребителей - например, поддельные лекарства. Кроме того, не всем пользователям предоставляется возможность сообщить о незаконном контенте. AliExpress также не предпринимает достаточных мер против влиятельных лиц, то есть интернет-знаменитостей, которые продвигают незаконные или вредные товары через партнерскую программу, отмечается в заявлении.

Комиссия уже возбудила аналогичное дело против X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ) и TikTok. В соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах, крупные онлайн-платформы обязаны принимать строгие меры против незаконного контента, такого как разжигание ненависти в интернете. С момента вступления закона в силу Еврокомиссия разослала список вопросов некоторым крупным онлайн-платформам, в том числе продуктам Meta (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ). Например, они должны предоставлять информацию о том, как они защищают психическое здоровье молодых людей.

Другому успешному китайскому онлайн-ритейлеру также следует ожидать трудностей в Европе: Франция хочет наложить штрафы в размере до 50 процентов от цены продаж одежды на такие компании, как ритейлер Shein, чтобы компенсировать "негативное влияние бизнес-модели на экономику блока". Именно это и предусматривает законопроект.