Анонсировано введение Ozon сервисного сбора для владельцев ПВЗ

Онлайн-ретейлер Ozon готовится к введению сервисного сбора для партнеров-владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу фирмы.

Отмечается, что сумма будет зависеть от плотности населения в регионе, средних расходов на аренду точки и оборота.

Мера вступит в силу со следующего месяца. Подчеркивается, что для начинающих бизнесменов сбор составит 1 руб. за пункт. Для более опытных он составит примерно 10%.

Сбор не будет затрагивать дополнительные источники заработка партнеров, включая обработку возвратов, говорится в публикации.

Полученные деньги выделят на дополнительные инвестиции в привлечение клиентов, обеспечение доступных цен и продвижение пунктов выдачи.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Ozon занялся поиском руководителя для нового направления на базе Ozon Fintech. Речь идет о Premium banking для физических лиц.