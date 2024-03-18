В России хотят внести Tefal в список параллельного импорта

Минпромторг РФ готовится к рассмотрению вопроса о внесении марок Tefal и Rowenta в перечень продукции для параллельного импорта в случае прекращениями ими поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

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Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о подписании между производителями бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun, Rowenta и партнерами в других странах моратория на реэкспорт электроники в Россию.

В министерстве заявили агентству, что из указанных брендов Tefal и Rowenta не попали в механизм параллельного импорта.

Так, в случае прекращения поставок, наличия позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и бизнес-сообщества Минпромторг России рассмотрит вопрос включения брендов в соответствующий перечень, указали в ведомстве.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что российские производители бытовой техники столкнулись с некоторыми проблемами. Они связаны с ростом трат на производство и рекламу, а также с конкуренцией со стороны турецких и китайских фирм.