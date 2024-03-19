Путин разрешил сделку по покупке 100% акций Highland Gold

Президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по приобретению 100% акций золотодобывающей компании Highland Gold. Соответствующие распоряжение опубликовано на сайте официальных правовых актов.

«Разрешить совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании акционерное общество Highland Gold», — говорится в документе.

Распоряжение было составлено в соответствии с Указом №520 президента РФ «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах».

Ранее в российской горнорудной компании Polymetal была одобрена сделка, согласно которой активы РФ будут проданы забайкальской золотодобывающей компании «Мангазеи майнинг». Суммарная стоимость акций Polymetal составляет 3,69 млрд долларов.