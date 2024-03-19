Fesco обеспечит поставки готовых автомобилей и машинокомплектов марки Haima из КНР в РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco будет поставлять готовые автомобили и машинокомплекты марки Haima из Китая в Россию. Соответствующее соглашение подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов и генеральный директор компании ООО "МВЛ авто" (официальный дистрибьютор Haima в РФ) Алексей Мигачев в рамках выставки TransRussia 2024.

"Стороны наладят сотрудничество, направленное на развитие оптимальных логистических решений для организации перевозок продукции китайского автомобильного бренда Haima в Россию через Владивосток и сухопутные погранпереходы с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов Fesco", - говорится в сообщении группы по итогам подписания соглашения.

Также стороны договорились проработать вопросы в сфере управления цепями поставок, связанные с локализацией производства автомобилей китайской марки на площадках в России, а также в Казахстане и Белоруссии.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.