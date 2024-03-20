Марка Haima может наладить в России "отверточную" сборку своих автомобилей

Транспортная группа Fesco планирует наладить поставки автомобилей Haima и машинокомплектов для сборки моделей этой марки в Россию, сообщает ТАСС, отмечая, что стороны могут проработать вопросы, связанные с локализацией.

"Стороны наладят сотрудничество, направленное на развитие оптимальных логистических решений для организации перевозок продукции китайского автомобильного бренда Haima в Россию через Владивосток и сухопутные погранпереходы с помощью интермодальных и железнодорожных сервисов Fesco", - говорится в официальном сообщении транспортной группы.

Марка Haima вернулась на российский рынок осенью 2023 года. Модельный ряд представлен минивэном Haima 7X стоимостью от 3,6 млн рублей и кроссовером Haima 8S, который продают начиная от 3,2 млн рублей.