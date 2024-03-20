В Турции прекратят продавать «маркетинговые» виды топлива

Власти Турции приняли решение о введении запрета на продажу различных «подвидов» топлива. Мера будет принята с 30 апреля текущего года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на телеканал Ahaber.

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Целью является унификация цен на топливо, говорится в публикации. Соответствующий проект решения опубликован турецким регулятором EPDK на сайте.

В проекте говорится, что один и тот же вид топлива не может продаваться на АЗС по разной стоимости. Так, в стране запретят продажу топлива с такими дополнительными маркетинговыми описаниями, как Ultra force, power, fuelsave, VMax, VPro.

Подчеркивается, что стоимость данных видов топлива выше цены обычного.

На АЗС будут продавать исключительно бензин АИ-92, -95, дизель и газ.

Стоимость бензина в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 13 марта существенно повысилась. Цена марки АИ-95 выросла до 60 589 рублей за тонну, что является рекордом с сентября.