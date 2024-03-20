Акционер владельца фондовой биржи Nasdaq решил продать свои акции

Крупнейший акционер владельца американской фондовой биржи Nasdaq — Borse Dubai Group — принял решение о продаже почти трети своих акций. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на совместный пресс-релиз компаний.

В сообщении говорится, что Nasdaq и Borse Dubai Limited объявили о начале вторичного предложения ценных бумаг для продажи компанией Borse Dubai 26 956 522 обыкновенных акций Nasdaq.

Так, холдингу Borse Dubai Group перейдет порядка 62,4 миллиона акций Nasdaq. Уточняется, что это 10,8% всех размещенных акций на самой бирже.

Председатель совета директоров и генеральный директор Borse Dubai Эсса Казим отметил, что предложение проводится с целью улучшения структуры капитала и ликвидности компании Borse Dubai Group.

«Мы остаемся долгосрочным акционером Nasdaq и инвестируем в успех компании», — подчеркнул Казим.

Ранее обозреватель Генри Рен в статье для Bloomberg сообщил, что акции крупных американских технологических компаний находятся в пузыре, который скоро лопнет.