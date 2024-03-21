«Русхимальянс» подал в суд новый иск на ₽105,5 млрд к германской Linde

Российская компания "Русхимальянс", которая выступает оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге, подала новый иск к германской Linde и ее российским "дочкам" на 105,5 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Исковое заявление компании к Linde Plc и Linde GmbH было подано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20 марта.

В качестве третьих лиц к делу привлечены компании ООО "Криостар рус", ООО "Линде газ Новотроицк", ООО "Газпром Линде инжиниринг", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде инжиниринг рус", ООО "Ренконс хэви индастрис" и ООО "Линде газ Липецк".