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Набиуллина назвала причину отзыва лицензии у КИВИ банка

Центробанк отозвал лицензию КИВИ банка по причине финансовой неустойчивости, а также из-за проводимых им сомнительных операций. Об этом рассказала руководитель регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Набиуллина назвала причину отзыва лицензии у КИВИ банка
© РИА Новости
«Банк России, когда отзывал лицензию КИВИ банка, он отзывал не по причине его финансовой устойчивости. Именно из-за того, что он был привлечен к проведению сомнительных операций, масштабных операций», – пояснила глава ЦБ.

Она добавила, что КИВИ банк не являлся значимой кредитной организацией, поэтому оснований для его санации не было.

По словам Набиуллиной, вопрос финансового оздоровления значимых банков поднимается, когда у них появляются проблемы с финансовой устойчивостью, недостатком капитала, с платежеспособностью.

На прошлой неделе Банк России обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением против АО «КИВИ банк».

До этого ФСБ инициировала проверку на возможный незаконный вывод средств КИВИ банком, хотя предыдущая проверка ЦБ не выявила фактов хищения средств с кошельков клиентов.

Ранее Набиуллина назвала цель ЦБ по инфляции в России.

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