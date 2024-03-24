Совет директоров девелопера "Пик" досрочно прекратил полномочия гендиректора

Совет директоров девелоперской компании "Пик" единогласно проголосовал за прекращение полномочий генерального директора, следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

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Согласно решению совета директоров, вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего генерального директора Ивана Поландова был поддержан единогласно. Поландов являлся гендиректором компании с сентября 2022 года, сменив на этом посту Сергея Гордеева.

Имя нового гендиректора в документе не названо. Также совет директоров "Пик" планирует сформировать новый состав комитета по аудиту и рискам и комитета по кадрам и вознаграждениям .

Также компания планирует не выплачивать дивиденды за 2023 год. Чистую прибыль, которая в прошлом году составила 27,4 млрд рублей, решено не распределять между акционерами.

Девелоперская компания "Пик" занимает второе место в России по объему текущего строительства, по состоянию на март 2024 года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства РФ.