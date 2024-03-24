Google оштрафовали на 250 миллионов евро: в этот раз недовольны французы

Google обязался вести переговоры с издательствами и новостными агентствами об использовании их контента и выплачивать им справедливое вознаграждение. Однако Google нарушила несколько условий — компания не предоставил издателям и новостным агентствам всю информацию, необходимую для прозрачной оценки вознаграждения и не сделала прозрачным использование контента для своего сервиса искусственного интеллекта Bard.

Компания Google не стала отрицать обвинения и согласилась со штрафом, а также пообещала принять ряд мер по исправлению ситуации.