Торговые центры холдинга «Крокус» возобновили работу

Три торгово-развлекательных центра «Вегас» в Московском регионе, создателем которых является холдинг «Крокус групп», со вторника, 26 марта, возобновляют свою работу.

Об этом сеть ТРК сообщила в Telegram-канале.

«Все ТРК VEGAS будут вновь открыты для посетителей с 26 марта. (...) Ждем вас ежедневно!» — говорится в сообщении.

Речь идет о трех торговых центрах холдинга «Крокус групп» — «Вегас Кунцево», «Вегас Каширское» и «Вегас Крокус Сити». Последний находится рядом с концертным залом, где произошел теракт. Сеть ТРК «Вегас», как и «Крокус Сити холл», была создана холдингом «Крокус групп».

Днем ранее, 25 марта, торговые центры холдинга сообщали о приостановке работы на неопределенный срок. Тогда там не объяснили причины такого решения.