В Нигерии возбудили уголовное дело против Binance

Правительство Нигерии возбудило уголовное дело против крупнейшей по объему суточных операций с криптовалютой биржевой платформы Binance по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) Нигерии.

"Иск подан в федеральный Высокий суд нигерийской столицы Абуджа, - уточнила ФНС. - Обращение в суд направлено на поддержание финансовой ответственности и в защиту экономической целостности страны".

Binance обвиняется в уклонении от уплаты налогов по четырем пунктам. Речь идет о неуплате налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в оказании помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов через платформу.

ФНС отмечает, что наряду с компанией в качестве второго и третьего ответчиков по иску указаны два ее сотрудника - Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла. Они были задержаны 28 февраля на территории Нигерии и сейчас находятся под контролем Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям в охраняемом здании в Абудже. Анджарвалла, 37-летний британец кенийского происхождения является региональным менеджером Binance в Африке, Гамбарян, 39-летний гражданин США занимает пост руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance.

Руководство Binance сообщило, что находится в контакте с властями Нигерии в целях найти выход из создавшейся ситуации. 5 марта Binance объявила о прекращении любых услуг, использующих нигерийскую валюту найра.

В минувшем месяце власти Нигерии высказали беспокойство относительно негативного влияния криптовалютных бирж на курс национальной валюты и на экономику страны в целом. Правительство обязало телекоммуникационные компании заблокировать доступ к нескольким платформам, включая Binance.