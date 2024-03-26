Криптоэксперты прокомментировали закрытие биржи CommEX

Одной из версий закрытия криптобиржи CommEX является санкционное давление на Binance и покупателя ее российского бизнеса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на экспертов.

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Осенью прошлого года CommEX был передан российский бизнес Binance.

По мнению юриста в сфере криптовалют Михаила Успенского, для США было недостаточно запретить сам Binance для российских пользователей, в этой связи регулятор давил на новую площадку.

Второй версией является недоверие к компании с неизвестными бенефициарами и нежелание трейдеров заводить туда средства, отмечают специалисты.

По словам аналитика рынка криптовалют Виктора Першикова, CommEX не представила криптосообществу никаких данных о структуре владельцев и чистоте происхождения их средств, поэтому вызывала оправданные опасения пользователей.

Информация о закрытии площадки появилась накануне. Постепенная приостановка операций началась также с понедельника, 25 марта. В организации указали на тщательный анализ текущей ситуации и пересмотр стратегических планов. Регистрация новых пользователей и перевод активов с Binance закрыты с 13:00 того же дня.

С того же часа прекратился прием депозитов в фиатных валютах и криптовалютах.