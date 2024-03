Apple подала в суд на экс-сотрудника за раскрытие секретов компании

Apple подала в суд на своего бывшего сотрудника по имени Эндрю Оуде из-за передачи конфиденциальной информации о разработках компании журналистам в нарушении соглашения о конфиденциальности. Об этом сообщает портал MacRumors.

© Газета.Ru

По данным Apple, Оуде передал информацию о гарнитуре Vision Pro в 2020 году и о приложении «Дневник» в апреле 2023 года, которые тогда еще не вышли, журналистам из The Wall Street Journal и The Information. В общей сложности он отправил двоим журналистам более 11 тыс. сообщений, а для встречи с журналисткой The Information он «проехал через весь континент».

Оуде был нанят в Apple в 2016 году, сразу после окончания колледжа. В его обязанности входила оптимизация работы аккумуляторов, что давало ему доступ к информации о десятках важных проектов компании. В декабре 2023 года служба безопасности обнаружила утечку, после чего он был уволен.

Попытки разрешить вопрос в досудебном порядке не увенчались успехом, поскольку Оуде отказался сотрудничать с Apple, хоть частично и признал свою вину. Теперь компания требует компенсации в размере $25 тыс. (около 2,3 млн руб.), но итоговая сумма будет определена в ходе судебного разбирательства.