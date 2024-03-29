Wildberries временно закроет часть пунктов выдачи заказов в Белгородской области

Wildberries решил временно закрыть часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Белгородской области. Для нас крайне важно, чтобы наши клиенты, менеджеры и партнеры чувствовали себя в безопасности и их жизням ничего не угрожало. Мы находимся с ними на связи и инструктируем, как вести себя в экстренных ситуациях. Исходя из этого мы приняли решение временно закрыть часть ПВЗ в регионе", - говорится в сообщении.

Заказы клиентов, находящиеся в пути на эти пункты, можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить. Плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет, указали в Wildberries.

"Мы уже прозвонили каждого такого клиента и направили им уведомления о возможности перезаказать свой товар на другой адрес", - отметили в компании.

Также маркетплейс бессрочно продлил хранение товаров, находящихся на полках всех пунктов выдачи Белгорода и Белгородской области.

Wildberries продолжает работать в регионе, подчеркнули в компании.