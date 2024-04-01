В пармезане Tirolez из Бразилии в России нашли опасное для людей вещество

В продуктах бразильского производителя Tirolez, включая пармезан, нашли токсичное для человека вещество. Об этом сообщает Mash.

© Unsplash

Пармезан данного бренда представлен почти во всех российских супермаркетах. Отмечается, что вещество способно привести к отравлению. Речь идет об ивермектине.

«Это антипаразитное средство для крупного рогатого скота. В инструкции к препарату указано, что при его попадании на кожу или роговицу глаза, нужно немедленно промыть пораженное место и обратиться к врачу — так как лютая химоза», — пишет Telegram-канал.

При попадании вещества в организм человек может столкнуться с головной болью, мышечными спазмами, болями в суставах, диареей, лихорадкой и бронхоспазмом.

В этой связи Россельхознадзор принял решение о введении усиленного лабораторного контроля за продукцией компании Laticinios Tirolez LTDA.

Ранее сообщалось, что в Вологде суд взыскал 70 тыс. рублей в пользу горожанки, заразившейся сальмонеллезом в кафе. Местная жительница попала в больницу после того, как попробовала роллы в местном суши-баре. Ее госпитализировали с подозрением на аппендицит, а затем доставили в инфекционную больницу.