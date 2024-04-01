Компании активно привлекают заемные средства до выборов в США

Многие фирмы стараются как можно скорее привлечь на рынке облигаций заемные средства до выборов президента США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на банкиров и инвесторов.

Напомним, что выборы в стране пройдут в ноябре. С начала 2024 года объем выпущенных долларовых облигаций составил $806 млрд, следует из данных LSEG. Этот показатель на 40% превышает уровень 2023-го и рекорд с 1990-го.

Компании ускорились в связи с низкими спредами (это разница между доходностью американских корпоративных и государственных облигаций – прим. ред.).

Эксперты указывают на наличие риска того, что корпоративные займы подорожают. Содиректор департамента Morgan Stanley по рынкам корпоративных облигаций Тедди Ходжсон отметил, что в настоящее время компания обгоняет «нормальные темпы выпусков примерно на два месяца».

Также, по мнению инвесторов, сейчас эмитенты хотят успеть воспользоваться текущей ситуацией на рынке до того, как ФРС в середине года начнет цикл снижения учетных ставок.