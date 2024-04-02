Hermès и Fendi окончательно закрыли бутики в ГУМе

Французский модный дом Hermès и итальянский Fendi, которые два года назад временно закрыли свои бутики в РФ, окончательно ушли из московского ГУМа.

Договоры аренды на их магазины у российских «дочек» компаний (АО «Эрмес Рус» и ООО «Фенди Ру») закончились 31 декабря 2023-го, пишет РБК. Продлевать их не стали.

В ГУМе подтвердили, что Hermès и Fendi освободили помещения. Теперь на их месте Fendi откроется итальянский Pinko. По поводу площадки Hermès еще ведутся переговоры.