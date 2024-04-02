Мосбиржа приостановит торги акциями «Норникеля»

Московская биржа на период со 2 по 7 апреля приостановит торги акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» со сроком расчетов «Т+1» в связи с предстоящим дроблением; торги данными ценными бумагами планируется возобновить 8 апреля, пишет Интерфакс.

Ранее акционеры «Норникеля» на внеочередном собрании утвердили дробление обыкновенных акций компании с коэффициентом 100. Дробление осуществляется в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения их ликвидности на Московской бирже.

В результате дробления одна обыкновенная акция компании номиналом 1 руб. конвертируется в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.