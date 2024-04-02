Казенные предприятия смогут брать займы у некредитных организаций

Казенные предприятия смогут заняться привлечением займов у некредитных организаций. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором и третьем чтении, передает агентство «Прайм».

Благодаря принятию меры риски срыва обязательств таких предприятий при выполнении гособоронзаказа и военно-техническом сотрудничестве снизятся, отмечается в пояснительной записке.

В настоящее время у казенных предприятий нет возможности заимствовать деньги у некредитных организаций. Такое право есть лишь о государственных и муниципальных унитарных предприятий.

В стране вносят корректировки в статью 24 закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Так, ограничения снимаются.

Нововведение начнет действовать через десять дней после официального опубликования документа.

Ранее сообщалось, что, по данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, в январе-феврале 2024 года доля самозанятых среди клиентов микрофинансовых организаций достигла 14%. Это стало рекордом за последние три года.