В США активизируется рынок IPO

Рынок первичных публичных размещений акций в США снова активизируется, хотя пока под вопросом число компаний, планирующих провести листинг во втором квартале, пишет Bloomberg.

После дебюта компании Astera Labs Inc, занимающейся полупроводниковыми соединениями, и платформы социальных сетей Reddit Inc в марте, растет число компаний, которые стремятся привлечь интерес инвесторов.

Так, в текущем квартале стартап по обеспечению безопасности данных Rubrik Inc., поддерживаемый Microsoft (NASDAQ:MSFT), и фирма по тестированию и проверке безопасности UL Solutions Inc. подали заявки на листинг.

Настроения инвесторов также в целом положительные: они готовы узнавать о новых предприятиях, и продвигать IPO.

В начале года акции Astera и Reddit подскочили, соответственно на более чем 90% и около 40%.

После дебюта многие инвесторы будут следить, смогут ли Rubrik и UL Solutions сохранить полученные оценки и не упасть в дальнейшем.