Intel продал свой крупнейший офис в России

Американская корпорация Intel продала свой крупнейший в России офис в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность одного из юрлиц компании в РФ.

© Intel

Покупателя на региональный офис искали давно, но кто приобрел недвижимость корпорации неизвестно. Сделку завершили в январе 2024 года. Среди проданных активов — здание и земельные участки. Как отмечает агентство, по данным на конец 2023 года в российском Intel работали два человека (ранее в корпорации насчитывалось 1,2 тыс. работников).

Выручка Intel в первом квартале (январь — март) 2023 года снизилась на 36%, до $11,7 млрд. Чистый убыток за отчетный период составил $2,8 млрд относительно прибыли $8,1 млрд в январе — марте 2022 года. Зафиксированный убыток оказался самым крупным за всю историю корпорации. В 2022 году Intel планировал вывезти примерно 500 сотрудников из своего офиса в Нижнем Новгороде в Германию и другие страны.