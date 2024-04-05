Стало известно, за какой срок окупается бизнес ушедших из РФ иностранцев

Иностранные компании, выкупленные российскими инвесторами в 2023 году, смогут окупиться быстрее чем за три года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование финансово-инвестиционной компании Advance Capital о российском рынке слияний и поглощений.

Сроки окупаемости подобных активов падают уже второй год подряд, отметили аналитики. Такая динамика связана с ужесточением условий для выхода иностранцев, среди которых необходимость получения разрешения на продажу местного бизнеса и обязательный дисконт в 50%. Также влияние оказывает рост ставок и износ самих активов, пояснили в Advance Capital.

При этом на рынке РФ сложилась ситуация, когда направленные на покупку иностранных компаний средства, окупаются быстрее, чем вложения в приобретение российского бизнеса (около пяти лет). До 2022-го ситуация была обратная: срок возврата средств в покупку отечественного бизнеса составлял порядка шести с половиной лет, а в иностранный — свыше семи лет.