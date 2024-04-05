Apple сократила более 600 рабочих мест

В связи с закрытием двух проектов компания Apple уволила большое число сотрудников в Калифорнии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Из-за того, что с начала 2024 года Apple прекратила разработку своего электромобиля и дисплеев microLED для умных часов Watch, компания сократила более 600 рабочих мест. Так, в прошлом квартале было подано восемь заявлений о сокращениях, охватывающих различные подразделения компании. Из них, по меньшей мере, 87 сотрудников были уволены в связи с остановкой разработки microLED-дисплеев, в то время как 371 человек потерял работу после закрытия главного офиса, отвечающего за электромобиль. Оставшиеся сокращения коснулись других подразделений.

Тем не менее, не все уволенные остались без работы. Некоторые специалисты были переведены в другие отделы, в том числе в подразделение разработки систем искусственного интеллекта и домашних роботов. Однако представленные данные отражают только ситуацию в Калифорнии и не учитывают возможные сокращения в других штатах, где Apple также ведет свою деятельность.

Представители Apple никак не прокомментировали ситуацию и не раскрыли официальное число сокращенных сотрудников.