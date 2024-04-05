«ВкусВилл» купил сервис по доставке офисных обедов

Российская сеть магазинов «ВкусВилл» купила 95 процентов сервиса по доставке готовой еды в офисы «Обед.ру». Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ пишет «Интерфакс».

Ретейлер не раскрывает сумму сделки. После покупки еще 5 процентов платформы доставки обедов сохранится за кипрской фирмой Transportation Investments Management. Новый владелец сохранит основную компанию сервиса. «Обед.ру» работает на российском рынке с 2004 года, среди его крупных клиентов — SuperJob, Gismeteo и АО «Глонасс».

Представитель «ВкусВилл» сообщил, что покупка платформы позволит увеличить присутствие компании в области корпоративного питания.

«Мы нацелены на развитие компании, усиление бренда, расширение сотрудничества с партнерами и поиск новых решений как в В2В, так и в B2C сегменте», — заявили в сети магазинов.

В ноябре 2023 года «ВкусВилл» выкупил бренд и основные активы сети «Андерсон», сделка оценивалась в 600-800 миллионов рублей. Ретейлер выкупил ООО «Андерсон-Франчайзинг», ООО «ТД Андерсон», ООО «Фабрика счастья Андерсон» и ООО «Икке».