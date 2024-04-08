Авито заявил о выходе на рынок путешествий

В Авито появился новый раздел «Авито Путешествия», доступный как в приложении, так и на сайте. В нем можно забронировать все виды размещения по стране для краткосрочного проживания. Новый раздел стал доступен для пользователей с 8 апреля.

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В компании отмечают, что сейчас пользователям доступны квартиры и загородная недвижимость, а с осени 2024 года число доступных объектов размещения на «Авито Путешествиях» увеличится — к самому большому выбору частного жилья добавится возможность забронировать номер в отелях по всей России.

«На протяжении нескольких лет "Авито" уверенно удерживает лидерство в сегменте краткосрочной аренды квартир и загородных объектов. Это вызов для нас и всей индустрии. Сегодня каждый день более одного миллиона человек ищет посуточное жилье на "Авито". Поэтому мы сделали большой фокус на безопасность совершения сделки — все объекты на нашей платформе переведены на онлайн-бронирование с гарантией для обеих сторон. Сегодня на платформе представлено около 250 тысяч объектов недвижимости для краткосрочного проживания. Это крупнейшая база среди аналогичных сервисов. Благодаря появлению в бронировании отелей, запуске новой программе лояльности и горящим предложениям от арендодателей мы гарантируем пользователям разнообразие и безопасный, выгодный подход к путешествиям», — рассказал Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

Как отмечают в компании, бренд «Авито Путешествия» будет развиваться на базе сервиса краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Кроме того, пользователи сервиса смогут получать кэшбек, пользоваться рассрочкой и специальными предложениями от компаний-партнеров: банков, авиакомпаний и других, а арендодателям станет доступен расширенный инструментарий по управлению объектами.

«На сегодняшний момент "Авито Недвижимость" является крупнейшим сервисом посуточной аренды частного жилья для путешественников. Авито заметно опережает в этом сегменте всех ближайших конкурентов. Некоторый шанс на опережение Авито был у Booking и Airbnb, но сейчас они уже не актуальны для нашего рынка. Если Авито сможет подключить к себе гостиницы, гостевые дома, то есть то, что не раздается традиционно через доски объявлений, то имеет все шансы на лидерство», — добавляет Федор Вирин, партнер аналитической компании Data Insight.

По словам Алексея Банкина, основателя компании FatHome24 и АСА, платформа «Авито Недвижимость» занимает лидирующие позиции на рынке краткосрочной аренды недвижимости, привлекая множество клиентов.