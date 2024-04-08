Производитель крабовых палочек Vici продает российский бизнес

Калининградское подразделение литовского переработчика рыбы и морепродуктов Viciunai Group (бренд Vici) будет передано УК «Группа Океан». Соответствующая сделка одобрена Правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями, передает «Коммерсант».

Издание сослалось на отчет ООО «Вичюнай-Русь» за минувший год. Фирме в рамках сделки перейдут права требований по договорам займа и долга на общую сумму в $29,4 млн и €1,86 млн (2,89 млрд рублей по курсу ЦБ).

Согласно отчету «Вичюнай-Русь», смена владельца должна произойти в ближайшее время. О том, что бизнес РФ будет продан, Viciunai Group сообщила еще в 2022 году.

«Вичюнай-Русь» занимается производством крабовых палочек, имитацией крабового мяса, креветок и полуфабрикатов на заводе в Советске. Выручка компании в 2023 году увеличилась на 11,2%, до 18,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,26 млрд рублей.

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